Базовый iPhone 16 подешевел в России на 20%

По данным издания Hi-Tech Mail, стоимость базового iPhone 16 в России упала на 20% с начала продаж в стране. Эта тенденция традиционно соблюдается каждый год.

На старте продаж смартфон стоил 114 тыс. рублей, однако в конце этого месяца купить девайс можно уже менее чем за 95 тыс. рублей. Кроме того, при заказе iPhone 16 на отечественных маркетплейсах из-за рубежа его цена будет ещё ниже. Так, можно найти версии по цене около 78 тыс. рублей, но придётся доплатить около 9,5 тыс. рублей пошлины.

Предположительно, ещё ближе к концу года или в начале 2025-го цена на iPhone 16 упадёт ещё больше и смартфон можно будет купить по более приятной цене, чем сейчас.