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В новой главе Fortnite пройдёт коллаборация с Tekken и Yakuza — инсайдер

В новой главе Fortnite пройдёт коллаборация с Tekken и Yakuza — инсайдер
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По информации инсайдера Ника Бейкера под ником Shpeshal_Nick, в новой главе Fortnite порадуют фанатов Tekken и Yakuza. В шестой главе якобы пройдёт кроссовер с этими двумя франшизами.

В каком конкретно сезоне стоит ждать коллаборацию, Бейкер не уточнил, однако намекнул на это, поскольку первый сезон как раз связан с японской культурой. Tekken и Yakuza — японские франшизы, поэтому всё сходится.

В феврале мне попался список персонажей, которые должны появиться в Fortnite, и среди них были герои из Yakuza и Tekken. Интересно, добавят ли их в сезоне «Охотники»?

Fortnite доступна на мобильных устройствах, всех актуальных консолях и ПК. Старт первого сезона шестой главы состоится 1 декабря, а уже завтра в игре проведут прощальный ивент с текущим сезоном.

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