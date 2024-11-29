Трой Бейкер боялся играть Индиану Джонса в новой игре из-за ответственности

В этом месяце стало известно, что глава Bethesda Game Studios Тодд Говард выступал против того, что Индиану Джонса в игре Indiana Jones and the Great Circle сыграет Трой Бейкер. Как оказалось, браться за роль боялся и сам актёр.

В недавнем интервью он рассказал, что после поступления предложения даже отказался играть Джонса, поскольку понимал, какую ответственность ему предстоит взять на себя, чтобы не разочаровать фанатов.

Изначально я отказался от роли Индианы Джонса, потому что, по правде говоря, я так боялся, что не справлюсь. И, к счастью, режиссёр озвучивания Том Киган переубедил меня.

Релиз игры состоится уже 9 декабря на Xbox Series и ПК, а также в Game Pass.