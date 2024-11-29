Стали известны самые популярные у россиян игры, которые лучше всего убивают время

Аналитики из Yota провели исследование и назвали самые популярные у россиян игры, которые помогают отлично убить время. Лидером оказались различные тайтлы с шахматами.

Далее в рейтинге следуют викторины и игры на дедукцию, такие как угадывание песен или актёров, а также числовые игры, такие как судоку. В топ-5 входят аркады и мобильные версии настольных игр. Игры, которые убивают время, продолжают пользоваться популярностью из-за своей простоты и эффективностью. В таких проектах можно коротать время в ожидании или в перерывах между делами.

Молодое поколение (14-20 лет) проводит за играми больше всего времени, следом идут пользователи старше 56 лет и в возрасте 36-45 лет. Наибольшее время за играми проводят жители Черкесска, Элисты, Салехарда и Чебоксар.