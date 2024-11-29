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Премьера второго сезона сериала «Успешный» состоится 1 января 2025 года

Премьера второго сезона сериала «Успешный» состоится 1 января 2025 года
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Онлайн-кинотеатр KION объявил дату премьеры второго сезона сериала «Успешный» с Владимиром Сычёвым. Новый сезон шоу стартует 1 января 2025 года.

Постер второго сезона сериала

Фото: KION

Шоу расскажет продолжение истории коуча-неудачника Саши, который изменил жизнь разочарованного во всём олигарха Калугина и стал любовником его жены Эллы.

Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне «Успешного» вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина.

Режиссёрами второго сезона стали Илья Куликов и Владимир Боровой. Во втором сезоне шоу сыграют Артём Сучков, Владимир Сычёв, Ольга Медынич, Александра Власова, Владислав Коноплёв, Александр Мараков, Андрей Курилов и другие.

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