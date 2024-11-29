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Вин Дизель намекнул на выход «Форсажа 11» в марте 2026 года

Вин Дизель намекнул на выход «Форсажа 11» в марте 2026 года
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Актёр Вин Дизель поговорил в соцсетях про следующую часть «Форсажа». Если верить намёкам актёра, премьера ленты состоится уже в марте 2026 года. Точной даты пока нет, но, если Дизель не врёт, известно хотя бы окно выхода.

Вместе с этим Дизель намекнул на возвращение Дуэйна Джонса к роли Люка Хоббса и отметил, что он будет рад вновь воссоединиться с коллегой и поработать над картиной.

Universal мне шепнула, что нам нужно выпустить «Форсаж 11» в марте 2026 года. Затем сценарист прислал мне некое изображение и сказал, что нам нужно увидеть, как Дом и Хоббс разрешат все свои разногласия.

Дизель также отметил, что у него есть огромное желание поскорее вернуться в атмосферу «уличных гонок и драйва».

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