Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Основной темой второго сезона сериала «Миротворец» станет месть

Основной темой второго сезона сериала «Миротворец» станет месть
Комментарии

Актёр Фрэнк Грилло, который появится во втором сезоне сериала «Миротворец», раскрыл небольшую, но важную деталь нового сезона шоу. Напомним, Грилло исполнит роль Рика Флэга-старшего.

По словам Фрэнка, второй сезон в том числе будет крутиться вокруг темы мести. Напомним, экранного сына Грилло играет Юэль Киннаман — он воплотил образ Рика Флэга-младшего. В фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» персонажа убивают. Его отец, очевидно, будет мстить за сына.

Это действительно так. Это не может обойтись без меня. Я по-прежнему понимаю, что должен служить этому миру. У нас с Джоном Синой довольно серьёзная эпическая сцена.

Премьера продолжения супергеройского комедийного шоу состоится в августе 2025 года.

Материалы по теме
«Молодёжка» вернулась. Сейчас это главный сериал в России
«Молодёжка» вернулась. Сейчас это главный сериал в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android