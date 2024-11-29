Основной темой второго сезона сериала «Миротворец» станет месть
Актёр Фрэнк Грилло, который появится во втором сезоне сериала «Миротворец», раскрыл небольшую, но важную деталь нового сезона шоу. Напомним, Грилло исполнит роль Рика Флэга-старшего.
По словам Фрэнка, второй сезон в том числе будет крутиться вокруг темы мести. Напомним, экранного сына Грилло играет Юэль Киннаман — он воплотил образ Рика Флэга-младшего. В фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» персонажа убивают. Его отец, очевидно, будет мстить за сына.
Это действительно так. Это не может обойтись без меня. Я по-прежнему понимаю, что должен служить этому миру. У нас с Джоном Синой довольно серьёзная эпическая сцена.
Премьера продолжения супергеройского комедийного шоу состоится в августе 2025 года.
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