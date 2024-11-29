«Надежда на светлое будущее»: актёр Дольф Лундгрен победил рак, с которым боролся 9 лет

Актёр Дольф Лундгрен, известный по «Неудержимым», «Рокки» и другим лентам, рассказал в соцсетях о том, что он сумел победить рак, который ему диагностировали ещё в 2015 году.

По словам актёра, после того, как у него нашли рак, врачи говорили, что он вряд ли протянет больше двух-трёх лет, но всё оказалось иначе. Дольф поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что теперь у него есть «надежда на светлое будущее».

Новости о здоровье — наконец-то я избавился от рака, с благодарностью к вам и с надеждой на светлое будущее. В моём теле больше нет опухоли. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

Лундгрен подчеркнул, что этот путь, который тянулся с 2015 года, «был очень тяжёлым и научил ценить моменты».