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Фильм Субстанция с Деми Мур вышел онлайн: на Кинопоиске, Иви и Окко в хорошем качестве

Фильм ужасов «Субстанция» с Деми Мур вышел в онлайн-кинотеатрах России
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29 ноября в России состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Субстанция». Проект уже можно посмотреть в дубляже или оригинальной озвучке с русскими субтитрами на «Кинопоиске», «Иви» и Okko.

Таким образом, хит российских кинотеатров всё же вышел на российских стримингах спустя чуть больше двух месяцев проката — лента стартовала в стране 19 сентября. По итогам сборов в РФ боди-хоррор с Деми Мур собрал более 530 млн рублей, став вторым самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года в России после «Графа Монте-Кристо».

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

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