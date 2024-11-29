Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер кормили бездомных в честь акции на День благодарения

По информации издания Variety, Бен Аффлек вместе с бывшей женой и актрисой Дженнифер Гарнер посетили благотворительное мероприятие в центре Лос-Анджелеса.

Супруги, которые были в браке с 2005 по 2018 годы, помогли накормить сотни людей в рамках акции The Midnight Mission. Трое детей пары также приняли участие в мероприятии. Вместе с ними за бездомными ухаживала и актриса Сара Полсон, известная по «Американской истории ужасов» и триллеру «Взаперти».

Фото из соцсетей Сары Полсон

Фото: Соцсети Сары Полсон

По данным СМИ, во время события The Midnight Mission играла живая музыка, а также выступали знаменитости и проводилась раздача предметов гигиены для бездомных людей.