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Анджелина Джоли хочет снова сыграть Малефисенту в фильмах Disney

Анджелина Джоли хочет снова сыграть Малефисенту в фильмах Disney
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Актриса Анджелина Джоли дала небольшое интервью изданию Deadline. В нём звезда недавно вышедшей «Марии» рассказала, что в последнее время играет персонажей с тяжёлым прошлым, однако в этот список, по её мнению, не входит Малефисента.

Видео доступно на YouTube-канале Deadline Hollywood. Права на видео принадлежат Deadline Hollywood.

Актриса заявила, что очень хочет вновь сыграть могущественную злую фею. Никаких анонсов женщина не сделала, отметив лишь, что всегда готова вернуться к знаменитой роли.

Я бы с удовольствием сыграла Малефисенту ещё раз.

Первая «Малефисента» вышла в 2014 году, получила массу положительных отзывов и собрала в мировом прокате около $ 760 млн. Премьера сиквела состоялась 2019 году и тоже была принята тепло, однако сборы оказались куда ниже — около $ 491 млн. В декабре 2023-го Джоли заявила, что Disney обдумывает идеи для триквела, однако никакой информации о нём всё ещё нет.

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