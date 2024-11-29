Роскомнадзор потребовал у YouTube удалить видео про VPN — площадка пошла навстречу

По данным РБК, Роскомнадзор потребовал у YouTube удалить ролики пользователей про VPN и другие способы обхода любых блокировок, связанных с деятельностью ведомства.

Представители площадки приняли требование — они разослали части своих пользователей уведомления, что Роскомнадзор внёс их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещённой информации.

К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту.

Вместе с просьбой об удалении роликов видеохостинг предупредил, что, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания может быть вынуждена заблокировать контент.