Анджей Сапковский выпустил новую книгу по «Ведьмаку» — «Перекрёсток воронов»

Польский писатель Анджей Сапковский выпустил новую книгу по вселенной «Ведьмака». Роман получил название «Перекрёсток воронов», и сейчас он доступен лишь на польском языке. Книгу переведут на английский, русский и другие языки в 2025 году.

«Перекрёсток воронов» — ещё один приквел в череде романов по «Ведьмаку». Книга рассказывает о юном Геральте из Ривии, который только начал заниматься ведьмачьим ремеслом и знакомиться с окружающим его миром.

Вооружённый двумя руническими мечами, Геральт сражается с монстрами, спасает невинных девственниц и помогает несчастным влюбленным. Всегда и везде он старается подчиняться неписаному кодексу, полученному от его учителей и наставников. Жизнь, как обычно, не жалеет разочарований – юношеский идеализм время от времени сталкивается с реальностью.

Ранее финальной книгой во вселенной «Ведьмака» значился «Сезон гроз» — он вышел в 2013 году. Действие романа происходит в том же временном промежутке, что и действие рассказов из сборника «Последнее желание», и вновь рассказывает о Геральте из Ривии.