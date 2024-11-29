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Синтия Эриво призвала зрителей петь вместе с актёрами на сеансах фильма «Злая»

Синтия Эриво призвала зрителей петь вместе с актёрами на сеансах фильма «Злая»
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27 ноября в США состоялась премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» — мюзикла по мотивам знаменитой бродвейской сказки от Universal Pictures. В фильме есть как минимум несколько музыкальных номеров c полноценными номерами.

Эти номера так понравились некоторым зрителям, что они начали подпевать актёрам прямо во время сеансов в кинотеатрах. Этих людей уже поддержала звезда фильма Синтия Эриво, сыгравшая в ленте Эльфабу. Девушка отметила, что зрителям пора присоединиться к актёрам, которые исполняли музыкальные номера не один раз.

Хорошо! Меня это устраивает. Мы так долго пели это сами, пришло время всем остальным присоединиться к нам. Это чудесно.

Интересно, что некоторые киносети в США отдельно просят зрителей не петь и не нарушать тишину во время просмотра фильма «Злая» в кинозалах. Таким образом каждый человек сможет насладиться «кинотеатральным опытом, не мешая другим», отмечают в администрациях кинотеатров.

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