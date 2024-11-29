Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет в кинотеатрах России 30 ноября

27 ноября состоялась мировая премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» — первой части экранизации знаменитой бродвейской сказки. К сожалению, мюзикл так и не добрался до России из-за ухода компании Universal Pictures из страны.

Тем временем российские кинотеатры уже готовятся к неофициальной премьере картины. На сайтах отечественных киносетей уже появился анонс с датой выхода фильма — 30 ноября. Ленту можно будет посмотреть в стране с дубляжом для стран СНГ.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Фильм получил высокие оценки от критиков и первых зрителей, которые называют ленту образцовым мюзиклом.