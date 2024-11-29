Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джейсон Стейтем посетит World of Tanks на новогодние праздники

Джейсон Стейтем посетит World of Tanks на новогодние праздники
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Wargaming анонсировала традиционный новогодний ивент в игре World of Tanks. Главной звездой «Новогоднего наступления» стал Джейсон Стейтем — британский актёр, известный по «Адреналину», «Пчеловоду», «Большому кушу» и другим боевикам.

Видео доступно на YouTube-канале World of Tanks — Official Channel. Права на видео принадлежат Wargaming.

Новогодний ролик доступен с русской озвучкой.

Новогодний ивент в World of Tanks стартует 6 декабря и продлится до 13 января. На протяжении этого срока игроки в зарубежную версию проекта могут выполнять задания и получать награды «эксклюзивно от Джейсена Стейтема».

Это уже не первое появление знаменитого актёра в видеоиграх. Британец также принимал участие в озвучке Red Faction 2 и первых частях серии Call of Duty в начале 2000-х.

Материалы по теме
Видео
Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович посетят World of Tanks на новогодние праздники
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android