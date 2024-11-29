Джейсон Стейтем посетит World of Tanks на новогодние праздники

Студия Wargaming анонсировала традиционный новогодний ивент в игре World of Tanks. Главной звездой «Новогоднего наступления» стал Джейсон Стейтем — британский актёр, известный по «Адреналину», «Пчеловоду», «Большому кушу» и другим боевикам.

Видео доступно на YouTube-канале World of Tanks — Official Channel. Права на видео принадлежат Wargaming.

Новогодний ролик доступен с русской озвучкой.

Новогодний ивент в World of Tanks стартует 6 декабря и продлится до 13 января. На протяжении этого срока игроки в зарубежную версию проекта могут выполнять задания и получать награды «эксклюзивно от Джейсена Стейтема».

Это уже не первое появление знаменитого актёра в видеоиграх. Британец также принимал участие в озвучке Red Faction 2 и первых частях серии Call of Duty в начале 2000-х.