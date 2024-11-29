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Композитор «Аркейна» объяснил, почему авторы использовали только оригинальную музыку

Композитор «Аркейна» объяснил, почему авторы использовали только оригинальную музыку
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Гостем нового выпуска подкаста Take the Black стал композитор и продюсер «Аркейна» Алекс Сивер. В ходе общения с ведущим он объяснил, почему для анимационного шоу авторы использовали оригинальную музыку.

Создатели проекта считают, что вокруг полно талантливых музыкантов, которые могут сделать что-то новое.

Видео доступно на YouTube-канале Winter is Coming. Права на видео принадлежат Take the Black.

По большей части это заслуга нашего шоураннера Кристиана Линке и Fortiche. У Кристиана начинается аллергия, когда в фильме Marvel начинает играть песня AC/DC, которую ты слышал миллион раз. Он постоянно спрашивает: «Вокруг полно талантливых музыкантов, почему их не просят сделать что-то новое?»

Второй финальный сезон мультсериала продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Критики и рядовые зрители сходятся во мнении, что продолжение шоу получилось шедевральным.

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