Названы лучшие кинотеатры России
Стриминговый сервис «Кинопоиск» совместно с «Яндекс Картами» составил рейтинг самых популярных и высокооценённых кинотеатров России. Для создания топа авторы исследования проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатра — все они расположены в Москве и 15 других городах-миллионниках.
Первое место занял «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону. Данное заведение получило более 5 тыс. отзывов и рекордные 22 тыс. оценок.
Самые высокооценённые кинотеатры России в городах-миллионниках:
- Кинотеатр «Первомайский» в Омске (рейтинг 9,6 на «Кинопоиске»);
- Кинотеатр «Победа» в Новосибирске (рейтинг 9,5 на «Кинопоиске»);
- Кинотеатр «Монитор СБС» в Краснодаре (рейтинг 9,5 на «Кинопоиске»);
- Кинотеатр Cinema&Emotion в Ростове-на-Дону (рейтинг 9,3 на «Кинопоиске»)'
- Кинотеатр «Империя Грёз Небо» в Нижнем Новгороде (рейтинг 9,3 на «Кинопоиске»).
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