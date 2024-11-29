Названы лучшие кинотеатры России

Стриминговый сервис «Кинопоиск» совместно с «Яндекс Картами» составил рейтинг самых популярных и высокооценённых кинотеатров России. Для создания топа авторы исследования проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатра — все они расположены в Москве и 15 других городах-миллионниках.

Первое место занял «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону. Данное заведение получило более 5 тыс. отзывов и рекордные 22 тыс. оценок.

Самые высокооценённые кинотеатры России в городах-миллионниках: