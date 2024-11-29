Intel выпустит видеокарты B580 и B570 уже 12 декабря — СМИ

Как сообщают журналисты издания VideoCardz, компания Intel анонсирует новые бюджетные видеокарты Arc B580 и Arc B570 уже 3 декабря. Официальный старт продаж первого графического ускорителя из линейки стартует через неделю после презентации — 12 декабря.

Ранее модель Arc B580 была замечена в списках ритейлеров по цене от $ 246 до $ 260. Что касается видеокарты Arc B570, то её стоимость и дата начала продаж пока неизвестны.

Ко всему прочему, авторы материала поделились неполным списком характеристик грядущих видеокарт Arc B580 и Arc B570. Однако финальные значения наверняка будут незначительно отличаться.

Фото: VideoCardz