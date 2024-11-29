29 ноября стартовал шпионский сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером в главной роли. Для просмотра доступны первые два эпизода в стриминговом сервисе Paramount+. В дебютный сезон войдут 10 серий.

«Агентство» рассказывает историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

Также в актёрский состав проекта вошли и другие голливудские звёзды: Ричард Гир («Красотка») и Джеффри Райт («Бэтмен»). Режиссёром выступил Джо Райт, известный по «Гордости и предубеждению».