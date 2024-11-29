Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Премьера аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка состоится 22 декабря

Премьера аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка состоится 22 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Первый эпизод аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка покажут 22 декабря в рамках фестиваля «Хомякон». Во время показа будут присутствовать режиссёры и сценаристы проекта Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко вместе с продюсером Михаилом Китаевым.

Авторы шоу поделятся деталями работы над анимационным сериалом и рядом эксклюзивных материалов. Сам фестиваль «Хомякон» пройдёт с 20 по 22 декабря в Москве.

Аниме расскажет историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка, и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Полноценная премьера «Киберслава» ожидается в 2025 году.

Новые кадры

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Материалы по теме
Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»
Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android