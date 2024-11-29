Премьера аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка состоится 22 декабря

Первый эпизод аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка покажут 22 декабря в рамках фестиваля «Хомякон». Во время показа будут присутствовать режиссёры и сценаристы проекта Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко вместе с продюсером Михаилом Китаевым.

Авторы шоу поделятся деталями работы над анимационным сериалом и рядом эксклюзивных материалов. Сам фестиваль «Хомякон» пройдёт с 20 по 22 декабря в Москве.

Аниме расскажет историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка, и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Полноценная премьера «Киберслава» ожидается в 2025 году.

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Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»