Расписание выхода сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
29 ноября стартовал шпионский сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером. Шоу рассказывает историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал шоу выйдет 24 января. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.
Расписание выхода шпионского сериала «Агентство»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 ноября
|2-я серия
|29 ноября
|3-я серия
|6 декабря
|4-я серия
|13 декабря
|5-я серия
|20 декабря
|6-я серия
|27 декабря
|7-я серия
|3 января
|8-я серия
|10 января
|9-я сери
|17 января
|10-я серия
|24 января
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