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Сериал Агентство (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
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29 ноября стартовал шпионский сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером. Шоу рассказывает историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал шоу выйдет 24 января. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода шпионского сериала «Агентство»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 ноября
2-я серия29 ноября
3-я серия6 декабря
4-я серия13 декабря
5-я серия20 декабря
6-я серия27 декабря
7-я серия3 января
8-я серия10 января
9-я сери17 января
10-я серия24 января
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