Расписание выхода сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером

29 ноября стартовал шпионский сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером. Шоу рассказывает историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал шоу выйдет 24 января. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода шпионского сериала «Агентство»