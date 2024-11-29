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Команда AFK30 стала чемпионом Москвы по Dota 2

Команда AFK30 стала чемпионом Москвы по Dota 2
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В рамках игровой выставки «Рэд Экспо» определился победитель чемпионата Москвы по Dota 2 — им стала команда AFK30.

В решающем матче коллектив Николая KoJl9lCuK Ночёвкина уверенно победил XSEN Team со счётом 2:0. На обеих картах AFK30 смогла получить преимущество ещё на стадии драфта, уверенно реализовав его в ходе игры.

В 2025 году AFK30 будет представлять Москву на межрегиональных и национальных турнирах, включая чемпионат России по киберспорту. В этом году, напомним, сборная столицы выиграла первенство страны.

Призёры чемпионата Москвы по киберспорту в дисциплине Dota 2 также получат спортивные разряды.

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