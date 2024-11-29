S.T.A.L.K.E.R. 2 получил первый патч — он исправил 650 багов
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для игры первый крупный патч версии 1.0.1. Он исправил 650 различных багов и привнёс изменения в баланс.
Апдейт уже доступен игрокам на ПК и Xbox. Размер патча составил 14 Гб.
Фото: GSC Game World
Коротко о главном:
- исправлены различные баги NPC, которые не давали продвинуться по сюжету;
- торговцы дают больше денег за продажу предметов;
- облегчен игровой процесс на уровне сложности «Новичок»;
- исправлены более 20 проблем с ИИ;
- подкорректирован баланс и уменьшено здоровье мутантов;
- исправлено более 100 багов, которые вызывали утечки памяти и вылеты;
- слегка улучшена оптимизация;
- исправлен баг, при котором тело противника начинало летать после смерти.
Ранее студия GSC Game World объявила, что продажи шутера превысили 1 млн копий спустя два дня после релиза. Это отличный результат, если учесть, что с первого дня игра доступна в подписке Game Pass.
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