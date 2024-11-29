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S.T.A.L.K.E.R. 2 получил первый патч — он исправил 650 багов

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил первый патч — он исправил 650 багов
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для игры первый крупный патч версии 1.0.1. Он исправил 650 различных багов и привнёс изменения в баланс.

Апдейт уже доступен игрокам на ПК и Xbox. Размер патча составил 14 Гб.

Фото: GSC Game World

Коротко о главном:

  • исправлены различные баги NPC, которые не давали продвинуться по сюжету;
  • торговцы дают больше денег за продажу предметов;
  • облегчен игровой процесс на уровне сложности «Новичок»;
  • исправлены более 20 проблем с ИИ;
  • подкорректирован баланс и уменьшено здоровье мутантов;
  • исправлено более 100 багов, которые вызывали утечки памяти и вылеты;
  • слегка улучшена оптимизация;
  • исправлен баг, при котором тело противника начинало летать после смерти.

Ранее студия GSC Game World объявила, что продажи шутера превысили 1 млн копий спустя два дня после релиза. Это отличный результат, если учесть, что с первого дня игра доступна в подписке Game Pass.

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