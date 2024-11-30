Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел в кинотеатрах России

30 ноября в России состоялась неофициальная премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» — первой части экранизации знаменитой бродвейской сказки по «Волшебнику страны Оз». Ленту можно посмотреть в большинстве киносетей страны спустя три дня после мировой премьеры.

По традиции лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненном для стран СНГ.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Фильм получил высокие оценки от критиков и первых зрителей, которые называют ленту образцовым мюзиклом. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).