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Тик Ток не работает и тормозит: не грузятся видео и не отправляются сообщения 29 ноября

TikTok столкнулся с массовыми сбоями в России
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29 ноября российские пользователи TikTok стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 17:45 мск. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило почти за 800.

Фото: Downdetector

Пользователи TikTok отмечают, что у них перестали грузиться видео в ленте, не отправляются сообщения в личных чатах и возникает ошибка с надписью «Нет подключения к интернету, повторите попытку». С чем связаны сбои, пока неизвестно

Больше всего сообщений поступило от жителей Удмуртской республики, Владимирской, Орловской и Свердловской областей — с проблемами даже столкнулись пользователи из Беларуси.

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