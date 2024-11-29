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«Больше, грандиознее и лучше»: раскрыты новые детали «Ведьмака 4»

«Больше, грандиознее и лучше»: раскрыты новые детали «Ведьмака 4»
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Журналисты издания Eurogamer опубликовали материал, посвящённый «Ведьмаку 4». В статье были собраны подробности разработки игры, которые представители CD Projekt RED раскрывали в последних интервью.

Команда хочет сделать новую часть серии «больше, грандиознее и лучше, чем «Ведьмак 3». В CD Projekt рассматривали вариант выпуска игры сначала на ПК, а потом на консолях, но впоследствии отказались от подобной модели, поскольку у проектов студии слишком большая аудитория на консолях.

Отмечается, что «Ведьмак 4» находится в предварительном производстве рекордно долго. Коллектив пошёл на это ради чёткого планирования и возможности протестировать все аспекты игры. Рекламная кампания четвёртой игры франшизы продлится чуть больше года.

Ожидается, что релиз «Ведьмака 4» состоится не раньше 2027 года. Точную дата авторы пообещали назвать только тогда, когда будут на 100% в ней уверены.

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