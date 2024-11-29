В России произошёл крупный интернет-сбой: не работают «Яндекс» и приложения банков

Вечером 29 ноября в России произошёл крупный интернет-сбой. Жители страны массово жалуются, что у них не работают многие популярные сайты, приложения банков и интернет-сервисы.

К примеру, пользователи испытывают проблемы при попытке зайти в «Яндекс», «Яндекс Еду», «Сбербан», «Альфа-банк», МТС, «Бургер Кинг», «Циан», «Магнит Маркет» и много чего ещё. Жители России сталкиваются либо с неизвестной ошибкой, либо с бесконечной загрузкой.

Фото: Downdetector

Причём подобные проблемы пользователи испытывают только с отечественными сайтами. Когда в России стабилизируется работа интернета, пока неизвестно. С чем связаны сбои, также непонятно.