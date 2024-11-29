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Суровый Аарон Тейлор-Джонсон — на стильном постере фильма «Крейвен-охотник»

Суровый Аарон Тейлор-Джонсон — на стильном постере фильма «Крейвен-охотник»
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Компания Sony Pictures опубликовала стильный постер фильма «Крейвен-охотник». На нём изображён суровый главный герой ленты в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи», «Быстрее пули»).

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В картине также появится и российский актёр Юрий Колокольников.

Режиссёром грядущей ленты выступил Джей Си Чендор, работавший над «Пределом риска». Ранее постановщик призвал зрителей дать фильму шанс после провала «Морбиуса»

Мировая премьера «Крейвена-охотника» состоится уже 13 декабря.

Постер

Фото: Sony Pictures

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