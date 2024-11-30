Вышли новые эпизоды сериала «Преступление и наказание» — первый сезон завершён

30 ноября на «Кинопоиске» завершился драматический сериал «Преступление и наказание». Для просмотра стали доступны финальные шесть эпизодов — первый сезон шоу завершён. В этот раз обошлось без задержек, все серии вышли по расписанию.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и рассказывает историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя в шоу сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».