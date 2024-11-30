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Расписание игр BLAST Slam I по Dota 2 на 30 ноября

Расписание полуфиналов BLAST Slam 1 по «Доте» — BB с PV, Tundra с Xtreme
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Сегодня, 30 ноября, состоится предпоследний день топ-турнира BLAST Slam 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Этот игровой день будет посвящён полуфиналам, по итогам которых победители пройдут в гранд-финал, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание матчей BLAST Slam 1 по «Доте» на 30 ноября, суббота:

  • 18:00. Полуфинал, BetBoom Team (Россия)PARIVISION (Россия);
  • 21:00. Полуфинал, Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай).

Чемпионат BLAST Slam по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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