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Вышел русский трейлер боевика Back In Action с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом

Вышел дублированный трейлер боевика Back In Action с профессиональной русской озвучкой. Главные роли в ленте исполнили Кэмерон Диас («Маска», «Ангелы Чарли», «Очень плохая училка») и Джейми Фокс («Джанго освобождённый», «Законопослушный гражданин»).

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет, как бывшие агенты ЦРУ Эмили и Мэтт отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако несколько лет спустя герои снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрывается.

Ещё в актёрский состав вошли Гленн Клоуз, Кайл Чендлер, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, Маккенна Робертс, Райлан Джексон и другие. Кресло режиссёра занял Сет Гордон («Лучшая охрана»).

Премьера боевика Back In Action состоится 17 января в стриминговом сервисе Netflix.