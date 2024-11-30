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Falcons заняла 7–8-е место на BLAST Slam по «Доте», это худший результат в истории команды

Ближневосточная Team Falcons вылетела с топ-турнира BLAST Slam I по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Во втором раунде плей-офф «соколы» встретились с европейской Gaimin Gladiators. «Гладиаторы» разгромили Falcons со счётом 2:0 и выбили коллектив Аммара ATF Ассафа с турнира. В итоге Team Falcons остановилась на 7–8-м месте и заработала $ 40 тыс. Это худший результат в истории данного ростера.

Российский мидер Falcons Станислав Malr1ne Поторак высказался о провальном выступлении своей команды в Дании:

Что сказать, ребята? Проиграли, потерпели поражение. Очень плохо играли. Много проблем. Формат турнира уникальный, мне не понравился от слова «совсем». Понравился только первый день, он был весёлый, четыре best-of-1 [матча] было интересно [сыграть]. Но результат от этого бессмысленный. Абсурд немного, но такой регламент.

Я не возмущаюсь. Ну как… Возмущаюсь. Но кому какое до этого дело? Встретимся на ESL One Bangkok, буду стараться.

Ранее российская Team Spirit заняла последнее место на турнире BLAST Slam 1 по «Доте».