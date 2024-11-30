Когда примерно выйдет российская игра «Война миров: Сибирь»

Разработчики российского тайтла «Война миров: Сибирь» из 1C Game Studios опубликовали первый геймплейный трейлер проекта. В ролике показали центральных героев истории, момент нападения пришельцев, боевую систему и несколько кат-сцен.

Точная дата релиза пока неизвестна, однако ждать выхода стоит не раньше конца 2026 года. Больше деталей команда раскроет позднее.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века.