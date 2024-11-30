Илья Yatoro Мулярчук из Team Spirit стал первым игроком в Dota 2 с 16 тыс. MMR

Двукратный чемпион The International Илья Yatoro Мулярчук первым в мире достиг отметки в 16 тыс. MMR в Dota 2.

Украинский киберспортсмен опубликовал скриншот из «Доты» со своим профилем, где видно, что киберспортсмену покорилась новая отметка рейтинга. На текущий момент Яторо занимает первое место в европейском списке лидеров по MMR.

За последние восемь дней Мулярчук сыграл 66 игр с 79% побед. Керри-игрок активно использовал таких персонажей, как Drow Ranger, Anti-Mage, Morphling, Dragon Knight и Alchemist.

Несмотря на высочайший показатель рейтинга, сейчас Илья не выступает на профессиональной сцене Dota 2. С сентября 2024 года Yatoro находится в запасе Team Spirit в связи с необходимостью отдыха. Когда игрок планирует вернуться в киберспорт и где он продолжит карьеру, пока неизвестно.