Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

23-летний Deko из состава Aurora по CS2 приостановил карьеру про-игрока

23-летний Deko из состава Aurora по CS2 приостановил карьеру про-игрока
Комментарии

Российский киберспортсмен Денис Deko Жуков приостановил карьеру профессионального игрока в Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба Aurora Gaming.

По словам представителей киберспортивной организации, обоюдное решение о заморозке контракта Деко было принято в связи с тем, как игрок видит своё будущее. Кто заменит Дениса в составе коллектива, пока неизвестно.

При этом, как сообщается в анонсе, россиянин остаётся частью Aurora и в будущем может в любой момент вернуться на профессиональную сцену. Представители клуба отдельно отметили, что они не будут препятствовать выступлению Deko в составах медийных команд.

Материалы по теме
Патрик f0rest Линдберг завершил карьеру про-игрока в Counter-Strike после 20 лет на сцене
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android