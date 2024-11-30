23-летний Deko из состава Aurora по CS2 приостановил карьеру про-игрока

Российский киберспортсмен Денис Deko Жуков приостановил карьеру профессионального игрока в Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба Aurora Gaming.

По словам представителей киберспортивной организации, обоюдное решение о заморозке контракта Деко было принято в связи с тем, как игрок видит своё будущее. Кто заменит Дениса в составе коллектива, пока неизвестно.

При этом, как сообщается в анонсе, россиянин остаётся частью Aurora и в будущем может в любой момент вернуться на профессиональную сцену. Представители клуба отдельно отметили, что они не будут препятствовать выступлению Deko в составах медийных команд.