NAVI подписала новый состав по Dota 2

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere вернулся на профессиональную сцену Dota 2 с новым составом.

Несмотря на то что месяц назад NAVI перевела основной состав по «Доте» в запас, уже в ноябре клуб анонсировал подписание нового ростера. Теперь под тегом «рождённых побеждать» будет играть европейский «микс» PuckChamp, который ранее отобрался на топ-турнир ESL One Bangkok 2024 от Восточной Европы.

Состав NAVI по «Доте»:

Инджи Shad Люб;

Сүхбат sanctity- Отгондаваа;

Мирослав BOOM Бицан;

Виталий QBFY Иванов;

Олег kaori Медведок;

Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Игру нового состава NAVI по «Доте» можно будет увидеть на LAN-турнире ESL One Bangkok 2024, который пройдёт в период с 9 по 15 декабря в Таиланде.