NAVI подписала новый состав по Dota 2
Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere вернулся на профессиональную сцену Dota 2 с новым составом.
Несмотря на то что месяц назад NAVI перевела основной состав по «Доте» в запас, уже в ноябре клуб анонсировал подписание нового ростера. Теперь под тегом «рождённых побеждать» будет играть европейский «микс» PuckChamp, который ранее отобрался на топ-турнир ESL One Bangkok 2024 от Восточной Европы.
Состав NAVI по «Доте»:
- Инджи Shad Люб;
- Сүхбат sanctity- Отгондаваа;
- Мирослав BOOM Бицан;
- Виталий QBFY Иванов;
- Олег kaori Медведок;
- Виталий Sword_Art Петкин (тренер).
Игру нового состава NAVI по «Доте» можно будет увидеть на LAN-турнире ESL One Bangkok 2024, который пройдёт в период с 9 по 15 декабря в Таиланде.
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