Стали известны даты отборочных к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND по «Доте»

Турнирный оператор FISSURE анонсировал даты проведения открытых и закрытых отборочных к чемпионату FISSURE PLAYGROUND по Dota 2.

Открытые квалификации, куда могут зарегистрироваться все желающие, пройдут в период с 7 по 8 и с 14 по 15 декабря в пяти регионах, среди которых есть Восточная и Западная Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и Америка. Отправить заявку на участие в восточноевропейских отборах можно по следующим ссылкам: #1 и #2.

Что касается закрытых отборочных, где выступят команды, получившие прямые приглашения, а также лучшие коллективы открытых квалификаций, они пройдут с 18 по 22 декабря (Западная Европа, Америка, Азия) и с 23 по 27 декабря (Восточная Европа, Китай). Победители региональных отборов пройдут на топ-турнир в Сербии.

Международный чемпионат FISSURE PLAYGROUND по «Доте» пройдёт в LAN-формате со зрителями в период с 24 января по 2 февраля в Белграде, Сербия. В рамках ивента 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.