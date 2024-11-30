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Вышел первый трейлер «Универа. Молодые» — продолжения культового шоу

Вышел первый трейлер «Универа. Молодые» — продолжения культового шоу
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Телеканал ТНТ выпустил дебютный трейлер сериала «Универ. Молодые». Грядущий проект выступит продолжением культового шоу «Универ. Новая общага».

Видео доступно на YouTube-канале Alamerd Movie. Права на видео принадлежат ТНТ.

Вместо старых героев появятся новые, которые заселяются в тот же корпус общежития МВГУ — за порядком в нём теперь следит другая комендантша в исполнении Марины Федункив. Главные роли исполнят Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин.

Ко всему прочему, к своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Сергей Пиоро, Юлия Франц и другие. Проект был анонсирован ещё в мае.

Премьера сериала «Универ. Молодые» состоится в 2025 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.

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