Сборы фильма «Приключения Паддингтона 3» в России превысили 100 млн рублей

30 ноября сборы семейной комедии «Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах России превысили 100 млн рублей. Для достижения такой суммы ленте понадобилось два дня — премьера состоялась 28-го числа.

Вероятно, к концу следующей недели картина заработает в стране свыше 200 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

По сюжету, Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Основной актёрский состав, который принимал участие в первых двух частях франшизы, вернулся. К касту присоединились Антонио Бандерас, Оливия Колман и другие. Замена произошла только одна: теперь Мэри Браун играет Эмили Мортимер, а не Салли Хокинс.