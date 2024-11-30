Helldivers 2, Hellblade 2 и Paper Trail — названы победители TIGA Awards 2024

В Великобритании прошла премия TIGA Awards 2024, организаторы которой присуждают награды за выдающиеся достижения в игровой индустрии. В этом году триумфатором мероприятия стал шутер Helldivers 2, победивший в категориях «Игра года» и «Лучший визуальный дизайн».

Ещё одержать первенство сразу в двух номинациях удалось Senua's Saga: Hellblade 2, Still Wakes The Deep и Paper Trail.

Полный список победителей TIGA Awards 2024