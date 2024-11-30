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Helldivers 2, Hellblade 2 и Paper Trail — названы победители TIGA Awards 2024

Helldivers 2, Hellblade 2 и Paper Trail — названы победители TIGA Awards 2024
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В Великобритании прошла премия TIGA Awards 2024, организаторы которой присуждают награды за выдающиеся достижения в игровой индустрии. В этом году триумфатором мероприятия стал шутер Helldivers 2, победивший в категориях «Игра года» и «Лучший визуальный дизайн».

Ещё одержать первенство сразу в двух номинациях удалось Senua's Saga: Hellblade 2, Still Wakes The Deep и Paper Trail.

Полный список победителей TIGA Awards 2024

  • Игра года — Helldivers 2.
  • Лучшая экшен-адвенчура года Senua's Saga: Hellblade 2.
  • Лучшая аркадная игра года — Elsie.
  • Лучшая казуальная игра года  — Paper Trail.
  • Лучший аудиодизайн  — Still Wakes The Deep.
  • Лучшая игра по лицензии  — «Человек-паук 2».
  • Лучшая креативность в играх  — Paper Trail.
  • Лучшее разнообразие в играх  — Senua's Saga: Hellblade 2.
  • Лучшая образовательная/симуляционная игра года  — Command: Modern Operations.
  • Лучшее культурное наследие в играх  — Still Wakes The Deep.
  • Лучший нарратив в играх  — The Last of Us Part 2 Remastered.
  • Лучший паззл года  — Viewfinder.
  • Лучшая социальная игра года  — Go-Go Town!
  • Лучшая стратегия года — Galacticare.
  • Лучший визуальный дизайн — Helldivers 2.
  • Лучшая VR/AR/XR/MR игра года — Assassin's Creed: Nexus VR.
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