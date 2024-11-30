Helldivers 2, Hellblade 2 и Paper Trail — названы победители TIGA Awards 2024
В Великобритании прошла премия TIGA Awards 2024, организаторы которой присуждают награды за выдающиеся достижения в игровой индустрии. В этом году триумфатором мероприятия стал шутер Helldivers 2, победивший в категориях «Игра года» и «Лучший визуальный дизайн».
Ещё одержать первенство сразу в двух номинациях удалось Senua's Saga: Hellblade 2, Still Wakes The Deep и Paper Trail.
Полный список победителей TIGA Awards 2024
- Игра года — Helldivers 2.
- Лучшая экшен-адвенчура года — Senua's Saga: Hellblade 2.
- Лучшая аркадная игра года — Elsie.
- Лучшая казуальная игра года — Paper Trail.
- Лучший аудиодизайн — Still Wakes The Deep.
- Лучшая игра по лицензии — «Человек-паук 2».
- Лучшая креативность в играх — Paper Trail.
- Лучшее разнообразие в играх — Senua's Saga: Hellblade 2.
- Лучшая образовательная/симуляционная игра года — Command: Modern Operations.
- Лучшее культурное наследие в играх — Still Wakes The Deep.
- Лучший нарратив в играх — The Last of Us Part 2 Remastered.
- Лучший паззл года — Viewfinder.
- Лучшая социальная игра года — Go-Go Town!
- Лучшая стратегия года — Galacticare.
- Лучший визуальный дизайн — Helldivers 2.
- Лучшая VR/AR/XR/MR игра года — Assassin's Creed: Nexus VR.
Материалы по теме
Комментарии