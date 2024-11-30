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S.T.A.L.K.E.R. 2 получил второй патч — он исправил баги в заданиях

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил второй патч — он исправил баги в заданиях
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для игры первый крупный патч версии 1.0.1. Он сконцентрирован на исправлении багов, которые возникали во время прохождения заданий.

Апдейт уже доступен игрокам на ПК и Xbox. Размер патча составил почти 10 Гб.

Фото: GSC Game World

Коротко о главном

  • Исправлен баг, из-за которого Рихтер мог быть найден мёртвым во время миссии «Незначительный инцидент», что блокировало продвижение сюжета.
  • Исправлен баг, из-за которого игрок не мог выполнить миссию «Всё, что осталось» во время исследования химического завода.
  • Исправлен баг, из-за которого не появлялась вторая волна монолитовцев во время задания «На краю», что блокировало прогресс.
  • Исправлен баг, из-за которого противники некорректно появлялись в миссии «Внизу», что блокировало прохождение.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Ранее студия GSC Game World объявила, что продажи шутера превысили 1 млн копий спустя два дня после релиза. Это отличный результат, если учесть, что с первого дня игра доступна в подписке Game Pass.

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