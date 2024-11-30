«Выглядит просто бомбически»: игроки восторженно приняли трейлер «Войны миров: Сибирь»

30 ноября разработчики российского тайтла «Война миров: Сибирь» из 1C Game Studios опубликовали первый геймплейный трейлер проекта. За первые три часа ролик набрал свыше 7,2 тыс. просмотров и 1,6 тыс. лайков, а комментарии заполнены восторженным отзывами игроков.

Пользователи хвалят проект за интересный сеттинг, густую атмосферу, отличную постановку кат-сцен, качественную озвучу и бодрый игровой процесс.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Что пишут пользователи об игре «Война миров: Сибирь»:

Ребята, родненькие, я скажу банальные вещи, но, пожалуйста, выпустите игру полностью доработанной. Чтобы можно было с удовольствием и комфортом играть на всех платформах и гордиться проделанной вами работой.

Это выглядит просто бомбически! Если не будет как со «Смутой» ситуация, то это может быть очень самобытный проект) Держу кулачки за вас!

Выглядит бодро и атмосферно! Ждём)) Успехов в работе!

Это точно российская игра??? Быстрее бы в свет, надеюсь, не просто синематик.

Выглядит весьма и весьма хорошо и постановка кат-сцен тоже. Графика неплохая, единственное что, кажется, что мало деталей на локации, ну там: ящики всякие, предметы и т.д. местами много пустоты. Но в целом всё очень радует, удачи вам!

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века.

Точная дата релиза пока неизвестна, однако ждать выхода стоит не раньше конца 2026 года.