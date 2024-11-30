Том Круз сыграет в триллере от режиссёра «Грани будущего» Дага Лаймана

Как сообщают журналисты издания Showbiz, Том Круз сыграет в новом фильме от режиссёра «Грани будущего» Дага Лаймана. Постановщик описывает свою будущую картину как сверхъестественный триллер — он получил название Deeper («Глубже»).

По словам Лаймана, ранее над подобными проектами не работал ни он, ни Том Круз. Фильм расскажет об опальном астронавте, которому предстоит исследовать глубоководную впадину, однако во время погружения герой столкнётся со зловещей и опасной силой.

Несколько лет назад Том Круз и Даг Лайман уже работали вместе над фильмами «Грань будущего» и «Сделано в Америке». Сроки, дата премьеры и полный актёрский состав Deeper пока не раскрываются.