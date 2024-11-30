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Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 2. Стрим В
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Расписание игр Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 на 1 декабря (шанхайский мэйджор по КС2)

Расписание второго дня шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2
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1 декабря продолжится открывающая стадия топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В рамках второго игрового дня мэйджора состоится третий раунд. Команды со счётом 2:0 сразятся за выход в следующую стадию соревнования, а коллективы, расположившиеся на дне турнирной таблицы, сыграют в матче на вылет.

Расписание PW Shanghai Major по CS2 на 1 декабря, воскресенье:

1-1

  • 6:00. BIG (Германия) — Virtus.pro (Россия);
  • 6:00. MIBR (Бразилия) — Passion UA (Украина);
  • 7:00. FURIA Esports (Бразилия) — Wildcard (Северная Америка);
  • 7:00. paiN Gaming (Бразилия) — Cloud9 (Россия).

2-0 — матчи за выход во второй этап

  • 8:00. Team Liquid (Северная Америка) — FlyQuest (Австралия);
  • 11:00. GamerLegion (Европа) — The MongolZ (Монголия).

0-2 — матчи на вылет

  • 8:00. Rare Atom (Китай) — Fnatic (Европа);
  • 11:00. Complexity Gaming (США) — Imperial Esports (Бразилия).

PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках мэйджора 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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