Вышел русский трейлер хоррора «Заклятие. Новое поколение» — премьера 9 января

Кинокомпания «Экспонента фильм» опубликовала русский трейлер хоррора «Заклятие. Новое поколение». Однако учтите, что несмотря на локализованное название для российского проката, грядущая картина не имеет ничего общего с культовой кинофраншизой Джеймса Вана.

Видео доступно на YouTube-канале «Экспонента фильм». Права на видео принадлежат Eye Slice Pictures.

Согласно синопсису, главная героиня отправляется в интернат. Там девушка понимает, что в этом проклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки. Софи осознаёт, что поступление в эту школу было ошибкой, однако желание узнать правду о смерти матери оказывается сильнее страха за свою жизнь.

В актёрский состав вошли Сара Хименес, Анхела Ареллано, Лара Боэдо, Оти Мансано, Магдалена Бротто, Мартина Перес, Хорхе Лукас, Эва Эхидо и другие. Кресло режиссёра занял Гильермо Баррейра Перез.

Премьера фильма «Заклятие. Новое поколение» в кинотеатрах России состоится 9 января.