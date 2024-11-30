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Анонсирован бюджетный смартфон Realme V60 Pro с защитой от воды и экраном 120 Гц

Анонсирован бюджетный смартфон Realme V60 Pro с защитой от воды и экраном 120 Гц
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В Китае представили бюджетный смартфон Realme V60 Pro. Производитель оценил устройство в минимальной комплектации в $ 221 (~ 23 тысячи рублей). Девайс будет продаваться в трёх цветовых вариациях: Obsidian Gold, Rock Black и Lucky Red.

Realme V60 Pro оснащён 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также устройство получило аккумулятор ёмкостью 5600 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6300. На задней стороне девайса расположена основная камера с 50 МП модулем, а на передней — 8 МП сенсор. Ещё устройство получило защиту по стандартам IP68 и IP69.

Дата выхода Realme V60 Pro на мировом рынке пока не раскрывается.

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