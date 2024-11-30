Появился релизный трейлер экшена Marvel Rivals в духе Overwatch — выход 6 декабря

Компания Marvel представила финальный трейлер экшена Marvel Rivals. Небольшой ролик приурочен к скорому релизу игры, который состоится уже 6 декабря на ПК и консолях. Проект будет переведён на русский язык в виде субтитров.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

На релизе в Marvel Rivals будет сразу 33 героя Marvel, которые будут сражаться на 8 картах. Первый сезон стартует уже в январе — ожидается, что в нём добавят новый контент. Все детали поддержки станут известны уже после релиза игры.

Marvel Rivals — командный шутер формата 6 на 6, где игроки управляют знаменитыми персонажами Marvel и сражаются друг с другом. Бета-тестирование проекта состоялось в июле — только в Steam пиковый онлайн экшена превысил 52 тысячи человек.