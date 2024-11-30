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Сборы «Моаны 2» превысили $ 200 млн — мультфильм опережает все прогнозы

Сборы «Моаны 2» превысили $ 200 млн — мультфильм опережает все прогнозы
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Мультфильм «Моана 2» продолжает уверенное шествие в кинотеатрах США. За первые два дня лента заработала в стране около $ 140 млн и уже достигла $ 200 млн мировых сборов.

Таким образом, «Моана 2» уже превысила прогнозы аналитиков — они предрекали ленте сперва $ 135 млн за дебютные выходные в США, а затем и $ 175 млн. Теперь же мультфильм может заработать за первый уикенд около $ 220 млн в домашнем регионе — это почти на $ 100 млн больше предыдущего рекорда Дня благодарения, принадлежащего «Холодному сердцу 2» ($ 125 млн).

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

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