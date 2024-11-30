Съёмки «Фантастической четвёрки» от Marvel завершены

29 ноября завершились съёмки фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Об этом стало известно благодаря фотографии с афтерпати, которое провели в честь завершения производства.

Таким образом, съёмки новой картины киновселенной Marvel продлились примерно четыре месяца — производство стартовало в конце июля. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Сюжет фильма расскажет о Фантастической четвёрке — отряде (а вернее, семье) супергероев, обладающих суперспособностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах. Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.